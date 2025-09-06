сегодня в 10:50

В Москве задержали гражданку Украины за работу на спецслужбы Киева

Московские силовики задержали гражданку Украины, которая имела при себе взрывчатку и сотрудничала с киевскими спецслужбами, сообщает ТАСС .

«Задержана гражданка Украины Головаш А.К., ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Мещанский районный суд Москвы избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, Головаш сотрудничает с украинскими спецслужбами и владеет навыками конспирации, противодействия правоохранительным органам и обширные связи в криминальном мире, в том числе за пределами РФ. Украинка полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Крыму женщина планировала подорвать сотрудников ФСБ с помощью взрывчатки в православной иконе. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками.