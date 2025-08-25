Женщина в Крыму хотела подорвать сотрудников ФСБ с помощью взрывчатки в иконе

В Крыму задержали женщину, обманутую СБУ. Она по указке кураторов хотела с помощью взрывчатки, вмонтированной в православную икону, подорвать сотрудников ФСБ РФ, сообщает РИА Новости .

Жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками. Злоумышленники смогли с помощью очередного обмана вовлечь ее в террористическую деятельность.

В мае женщине позвонил представитель СБУ, он представился следователем ФСБ РФ. Мужчина рассказал россиянке, что гражданин Украины, которого включили в список террористов, по доверенности, предоставленной ему этой женщиной, взял кредит на ее имя и перевел полученные средства на нужды армии противника.

Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде мошенников женщина под залог квартиры оформила ряд кредитов на общую сумму свыше 3 млн рублей. Их жертва перевела преступникам по данным ей реквизитам. Затем она продолжила выполнять указания злоумышленников и приехала в Крым.

Там она забрала у курьера православную икону, куда ранее вмонтировали самодельное взрывное устройство. Жертва телефонных мошенников принесла икону на КПП здания УФСБ по региону. Там ее задержали силовики.