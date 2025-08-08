сегодня в 10:02

В Москве задержали 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в ряды террористов

В Москве провели задержание 9 иностранцев, занимавшихся вербовкой трудовых мигрантов в международную террористическую организацию (МТО), сообщает ТАСС .

В пресечении деятельности ячейки запрещенной в РФ террористической организации участвовали сотрудники ФСБ совместно со Следкомом и службой госбезопасности Узбекистана.

По данным Центра общественных связей ФСБ, радикалов, занимавшихся вербовкой, координировали идеологи МТО, которые находятся в Евросоюзе. Это подтверждают выявленные факты.

