Появилось видео задержания подростков, решивших отравить военного в Новосибирске

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания подростков, которые хотели убить ядом российского военного в Новосибирске. Им предъявили обвинение, сообщает РИА Новости .

На записи 2 сотрудника ФСБ выпрыгнули из микроавтобуса и повалили первого подростка на землю. Его положили лицом на асфальт, завели руки за спину, надели наручники и посадили в транспортное средство.

Также на видео было запечатлено задержание и второго подростка. Его тоже ловили двое сотрудников ФСБ. Они подбежали к молодому человеку и задержали его.

Позднее подростки рассказали, что им нужно было нанести смертельную мазь на дверную ручку автомобиля. Предполагалось, что военный прикоснется к яду рукой и погибнет.

Молодых людей заключили под стражу. Военный не пострадал.