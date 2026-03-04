В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*

Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки* за призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным правоохранителей, мужчина в 2024 году опубликовал на своем канале в одном из видеохостингов контент, направленный на призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность блогера. Рассматривается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск. Также его хотят заочно арестовать.

Ранее Наки* был заочно осужден за распространение фейков о ВС РФ. По этой статье его приговорили к 11 годам лишения свободы.

В прошлом году ФНС завершила процедуру ликвидации бизнеса Майкла Наки* в РФ. С 2024 года налоговая регулярно замораживала его счета из-за отсутствия отчетности, а позже — за долги по административным штрафам.

*Признан иноагентом в РФ.

