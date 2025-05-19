Налоговая служба ликвидировала российские компании Майкла Наки*

ИП, связанное с рекламной и социологической деятельностью, Наки* зарегистрировал в сентябре 2020 года. Однако после начала СВО блогер покинул Россию. В 2022 году его признали иноагентом, а в 2023-м заочно приговорили к 11 годам по обвинению в распространении фейков о российской армии.

С прошлого года налоговая регулярно замораживала счета из-за отсутствия отчетности, а позже — за долги по административным штрафам.

Сейчас Наки* должен ФНС 177 тыс. рублей. В декабре 2024 года столичная инспекция инициировала ликвидацию ИП, и спустя несколько месяцев бизнес был закрыт.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.