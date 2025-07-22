сегодня в 20:25

В Москве водитель звал на помощь с крыши затопленной ливнем машины

В результате мощного тропического ливня в столице оказались затоплены несколько машин. Водителю одной из них на Малой Филевской улице пришлось залезть на крышу транспортного средства, чтобы позвать оттуда на помощь, сообщает SHOT .

На Полоцкой улице под воду ушел «УАЗ-Патриот». К счастью, внутри автомобиля никого не оказалось. Транспортное средство тащил из глубокой луже с помощью экскаватора

Еще 6 человек угодили в ловушку стихии, оказавшись внутри подвального помещения на Азовской улице. На место прибыли спасатели, они откачивают воду, чтобы выпустить людей наружу.

Ранее двое рабочих пострадали из-за удара молнии по стройке в Москве. Во вторник на Московский регион вновь обрушился тропический ливень, местами прогремела гроза.