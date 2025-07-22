В Москве водитель звал на помощь с крыши затопленной ливнем машины
Фото - © Сильный ливень прошел в Москве/Медиасток.рф
В результате мощного тропического ливня в столице оказались затоплены несколько машин. Водителю одной из них на Малой Филевской улице пришлось залезть на крышу транспортного средства, чтобы позвать оттуда на помощь, сообщает SHOT.
На Полоцкой улице под воду ушел «УАЗ-Патриот». К счастью, внутри автомобиля никого не оказалось. Транспортное средство тащил из глубокой луже с помощью экскаватора
Еще 6 человек угодили в ловушку стихии, оказавшись внутри подвального помещения на Азовской улице. На место прибыли спасатели, они откачивают воду, чтобы выпустить людей наружу.
Ранее двое рабочих пострадали из-за удара молнии по стройке в Москве. Во вторник на Московский регион вновь обрушился тропический ливень, местами прогремела гроза.