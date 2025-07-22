Двое рабочих пострадали из-за удара молнии по стройке в Москве

Молния ударила по одной из столичных стройплощадок. В результате пострадали двое рабочих, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент случился во время непогоды на стройке, расположенной в районе Кунцево. Один из пострадавших попал в больницу, а второго сейчас осматривают врачи.

Ранее в Сети появились кадры, как молния ударила в многоэтажный дом в подмосковном Одинцове. Она попала в громоотвод.

Во вторник на Московский регион вновь обрушился тропический ливень, местами прогремела гроза. Из-за обилия воды пришлось перекрыть несколько улиц. Также поезда не ходили по «голубой» ветке метро в результате серьезного подтопления.