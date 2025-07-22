Машины ловят гидроудар: Москва снова уходит под воду из-за тропического ливня

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Машины ловят гидроудар на улицах Москвы, которые уходят под воду из-за ливня

Москву снова начало затапливать из-за тропического ливня. Машинам приходится плыть по лужам, а некоторые и вовсе получают гидроудар, сообщает MSK1 .

Большая Татарская улица по объему воды напоминает Венецию. Водители вынуждены медленно пробираться по лужам, чтобы не получить гидроудар.

У станции метро «Павелецкая» с крыш стекают водопады. На Красной площади луж нет, но дождь льет сильно.

В центре Москвы уровень воды поднимается. На улицах Бахрушина и у метро «Третьяковская» он уже сильно повысился.

На Большой Татарской улице и в Малом Татарском переулке воды по колено. Некоторые автомобили сталкиваются с гидроударом.