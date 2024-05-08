В Москве сильный ветер повалил 11 деревьев

На территории Москвы в результате сильного ветра было повалено 11 деревьев, сообщает РИА Новости .

Также в результате непогоды были повреждены два автомобиля, никто не пострадал. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Ранее в Москве из-за сильных порывов ветра были зафиксированы падения деревьев.

Синоптики сообщали, что 9 мая в Москве будет самым холодным днем за последние 25 лет. Температура воздуха поднимается только до +3-5 градусов. Также ожидается ветер с порывами до 20 м/с.