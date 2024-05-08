В Москве из-за сильного ветра зафиксированы случаи падения деревьев
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В Москве из-за сильных порывов ветра зафиксированы падения деревьев, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Порывы ветра в столице в среду могут достигать 20 м/с. Уже зафиксированы случаи падения деревьев, а также повреждения конструкций.
Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Сильные порывы ветра сохранятся в ближайшие часы. Горожанам следует воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
В ЦОДД ранее столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим. Необходимо избегать резких маневров и держать дистанцию.