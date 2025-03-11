В Москве поймали аферисток, обманом заставивших мужчину жениться из-за квартиры

В Москве задержали четырех женщин, которые обманным путем принудили к браку 56-летнего мужчину, после чего лишили его квартиры и денег на банковском счете, сообщает «Лента.ру» .

Москвич вернулся из длительной командировки и обнаружил, что с банковского счета пропали более 2,9 млн рублей, а его квартира и гараж проданы третьим лицам.

По словам пострадавшего, планируя поездку, он обратился к юристу за помощью в приватизации жилья. Юрист предложила заключить брак и оформить документы на жену. Он нашел невесту и женился, а затем уехал в длительную командировку.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантки отправлены под домашний арест.

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