сегодня в 15:17

В Москве пенсионерку задержали за надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому

Пожилую женщину, написавшую краской «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому, задержали в Москве, сообщает РИА Новости .

Мошенники позвонили пенсионерке и представились «сотрудниками силовых структур». Они уговорили женщину осквернить памятник Минину и Пожарскому, оставив на нем надпись «ГУР», которая означает «Главное управление разведки» Украины.

Пенсионерку арестовали.

Ранее за подобное осквернение памятника маршалу Георгию Жукову уже задержали двух женщин, поддавшихся уговорам телефонных мошенников. Их арестовали до 3 августа.