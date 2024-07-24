В Москве осматривают автомобиль, на котором приехал подрывник машины офицера

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СК: установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы

Следователи установили автомобиль, на котором подозреваемый приехал подрывать машину военнослужащего в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ .

На месте обнаружения транспортного средства работает группа из опытных следователей и криминалистов столичного СК. Они осматривают автомобиль.

На оперативном видео видно, что следственные действия ведутся с машиной такси желтого цвета.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля офицера ВС РФ на севере столицы. Взорванный автомобиль может принадлежать полковнику, руководителю одного из подразделений Генштаба ВС РФ.

По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление по заданию украинских спецслужб.