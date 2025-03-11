В Москве охранник «Небара» обрызгал клиента из перцового баллончика

Охранник «Небара» на Мясницкой улице в Москве решил разобраться с недовольным клиентом. Он выволок мужчину на улицу и обрызгал перцовым баллончиком за требование предоставить чек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

8 марта Богдан вместе с подругами отправился отдохнуть в «Небар». В 4 утра компания заказала три коктейля, но им не выдали сдачу и чек. После требований деньги все же отдали, но, по словам мужчины, не всю сумму.

Тогда он потребовал фискальный чек. Богдан долго ждал и повторил свою просьбу несколько раз, после чего к нему подошел охранник и позвал на улицу поговорить. Мужчина отказался. Тогда его попросту выволокли из заведения и обрызгали перцовым баллончиком.

«На выходе мы стояли без вещей, охранники выталкивали нас на улицу, и один из них обрызгал меня перцовкой. Мне стало невыносимо плохо, мы вызвали полицию и написали заявление», — рассказал пострадавший клиент.

При этом сотрудник полиции заявил, что охраннику все сойдет с рук. Богдан считает, что мужчину должны наказать по всей строгости закона за превышение полномочий.

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