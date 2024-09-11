В Москве на гараж-стоянке обнаружили тело мужчины с мусорным пакетом на голове

В Москве на территории гараж-стоянки в Жуковом проезде обнаружили тело мужчины. На его голову был надет мусорный пакет, а смерть наступила от отравления азотом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Погибший оказался предпринимателем. Он владел небольшой лавкой сувениров. Мужчина пропал 7 дней назад. Его тело обнаружил директор гаражного кооператива. Он вскрыл помещение из-за неприятного запаха.

Также была обнаружена записка, в которой, предположительно, покойный просит винить в его смерти сотрудников некой компании. В письме указано, что они украли у мужчины деньги, заставили его взять кредит и манипулировали им.

Ранее стало известно, что 27-летний бизнесмен из Нижнего Тагила Илья О., чье тело нашли на тайском Пхукете, совершил самоубийство. Тайская полиция заявила, что данное дело раскрыто.