В Москве на детской площадке нашли подозрительную свернутую купюру

На Новоясеневском проспекте в Москве на территории детской площадки местные жители обнаружили свернутую банкноту, после чего вызвали оперативные службы, сообщает агентство «Москва» .

Предварительно известно, что прибывшая на место оперативная группа провела осмотр подозрительной находки, в результате которого было установлено отсутствие какой-либо опасности, исходящей от найденного предмета.

В окрестностях Москвы уже не первый раз обнаруживают замаскированные денежные ловушки. К примеру, в ЖК «Мир Митино», расположенном на северо-западе столицы, экстренные службы вместе с полицией осматривали территорию после того, как была найдена вызывающая подозрения банкнота. Тогда выяснилось, что предмет не представляет угрозы.

Ранее сообщалось о происшествии в подмосковном Красногорске, где 9-летний мальчик подобрал на улице 10-рублевую купюру, которая взорвалась у него в руке. В результате случившегося ребенку оторвало несколько пальцев, их пришлось ампутировать.

