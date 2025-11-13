Денежная мина-ловушка: у московского ЖК ищут бомбу после трагедии в Красногорске

В Москве нашли еще один сверток с деньгами, который может быть бомбой

В жилом комплексе «Мир Митино» на северо-западе Москвы экстренные службы и полиция проводят проверку из-за обнаружения подозрительной купюры, которая может быть взрывным устройством, сообщает Mash . Накануне из-за такой же находки подорвался девятилетний мальчик из Красногорска — школьник поднял сверток с деньгами, который оказался самодельной бомбой.

Предмет, обмотанный десятирублевой купюрой, обнаружил один из местных жителей. Он сфотографировал находку, поделился снимком в общедомовом чате и вызвал правоохранителей.

Сейчас движение транспорта и пешеходов по прилегающей дороге и тротуару перекрыто. Специалисты выясняют, представляет ли предмет реальную угрозу. На место вызвали саперов.

После подрыва мальчика в Москве уже находили подозрительные разбросанные купюры. Предварительно, все они не представляли опасности.

Девятилетний школьник Глеб пострадал от взрыва в Красногорске вечером 11 ноября. Мальчик возвращался домой и случайно увидел на земле сверток с прикрепленной к нему десятирублевой купюрой. Ребенок поднял деньги, после чего находка взорвалась в его руках. Свертком оказалась самодельная бомба, начиненная гвоздями. В итоге Глеб потерял пальцы на правой руке.

По словам жителей Красногорска, перед трагедией рядом с местом, на котором подорвался Глеб, слышали еще один взрыв.

В больнице пострадавшего школьника посещал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который поддержал мальчика и пообещал оказать помощь его семье.

