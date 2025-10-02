В Москве мужчина угнал автомобиль такси, пригрозив водителю ножом

В Москве задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Он угнал автомобиль, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации правоохранителей, во время поездки мужчина внезапно достал из куртки нож, затем направил его на водителя и потребовал отдать ему машину.

Водитель такси испугался и остановил транспортное средство рядом с домом на Кутузовском проспекте. После этого мужчина заставил таксиста выйти из авто. Тот сделал то, что требовалось.

Потом преступник сел на место водителя и уехал. Силовикам удалось быстро узнать его личность. Злоумышленника задержали в Наставническом переулке в Москве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Мужчину заключили под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.