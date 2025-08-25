В Москве мужчин поймали с 5 кг мефедрона в пакетах из-под соли для ванн

На востоке Москвы полиция задержала двоих мужчин, которые переносили в рюкзаках почти 5 килограммов мефедрона. Наркотический порошок был расфасован в пакеты из-под соли для ванн, сообщает «112» .

Предполагаемых наркокурьеров задержали около станции метро «Преображенская площадь». Молодые люди забрали закладки с наркотиками в лесу и хотели доставить «соль для ванн» в другой регион.

Злоумышленники задержаны и стали фигурантами уголовного дела.

Ранее жительница Ленобласти нашла примерно 10 кг мефедрона во время похода в лес за грибами. На черном рынке такая партия наркотиков оценивается в 30 000 000 рублей.