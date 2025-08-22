Девять свертков с мефедроном нашла женщина, отправившись за грибами в Ленобласти

Жительница Ленинградской области отправилась в лес за грибами, а по дороге нашла девять прозрачных пакетов с наркотиками. Каждый сверток весил по 1 кг, сообщает «112» .

На необычную находку женщина наткнулась около поселка Первомайское в Выборгском районе. Увидев белые пакетики, женщина заподозрила неладное. Оказалось, что это была закладка с наркотиками.

Всего женщина нашла девять прозрачных свертков, каждый из которых весит по 1 кг. По данным экспертов, внутри содержался мефедрон. На черном рынке стоимость такого количества наркотика оценивается в 30 млн рублей.

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас полицейские ищут виновного.

Ранее в подмосковном Серпухове молодая мать из среднеазиатской республики распространяла наркотики с помощью закладок. В преступную деятельность женщина также втянула няню своего годовалого малыша.