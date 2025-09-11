В Москве мать бойца СВО лишилась квартир из-за мошенников, но нашла спасение

В Москве мать участника спецоперации продала две квартиры и взяла три кредита из-за телефонных мошенников. Женщина отчаялась, но обратилась к прокурору Москвы Максиму Жуку и получила помощь, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Глава московской прокуратуры принял потерпевшую на личном приеме. Женщина рассказала, что ее обманом вынудили продать квартиры на улице Профсоюзная и оформить три кредита. Деньги, полученные со сделок, у москвички похитили.

Женщина думала, что попала в безвыходную ситуацию, отметили в прокуратуре. Несмотря на это, надзорное ведомство помогло горожанке и нашло выход из положения — по поручению прокурора в суд направили иски о признании документов купли-продажи квартир и кредитные договоры недействительными.

«Результаты рассмотрения исковых заявлений на контроле», — добавили правоохранители.