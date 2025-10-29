В Москве кондитер стала жертвой сталкинга, выложив фото торта «с приколом»

В Москве 49-летний кондитер стала жертвой сталкинга и интернет-террора после того, как изготовила торт «с приколом» для возлюбленного. Неизвестная угрожает убить ее дочь, сообщает Baza .

Людмила придумала оригинальный способ поздравить своего партнера Александра — испекла торт и поделилась творчеством на своей странице в соцсетях. Однако через несколько дней после публикации москвичка получила множество сообщений от незнакомой женщины с ником «Ягодка», которая заявила, что она является девушкой Александра. Женщина потребовала, чтобы Людмила прекратила все контакты с мужчиной.

Людмила сначала с юмором отреагировала на сообщения воздыхательницы своего возлюбленного. Однако смех сменился тревогой, когда «Ягодка» пообещала убить ее детей. Свои намерения незнакомка подкрепила точным адресом места жительства кондитера и данными о ее семье. При этом блокировка аккаунта не стала препятствием — за неделю онлайн-сталкерша написала Людмиле со множества иностранных номеров.

Александр лишь разводит руками и утверждает, что понятия не имеет, кто эта «Ягодка». Людмила боится выходить из дома и обратилась с заявлением в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.