В Москве карета «скорой» упала на BMW в массовой аварии

В московском Выхино-Жулебино произошла массовая авария с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП медицинская машина упала на иномарку BMW, информация о пострадавших выясняется, сообщает MSK1.RU .

Авария произошла на Ферганской улице рядом со станцией метро «Юго-Восточная».

По предварительной информации, ДТП случилось после наезда Ford Focus на скорую помощь. От удара карета врачей опрокинулась на BMW.

В момент аварии в машине «скорой» не было пациентов. Сведения о наличии пострадавших выясняются.

Утром 21 февраля рядом с Кремлем произошла авария с участием Mercedes GLS-класс, Mercedes S-класс и правительственного Aurus Senat. В одном из врезавшихся машин находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут.