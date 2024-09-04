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В Москве экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Великобританию

В аэропорту Шереметьево в Москве экстренно приземлился пассажирский Boeing 787, сообщает « Интерфакс ».

Воздушное судно летело из Индии в Великобританию. Оно село в российской столице внепланово.

Отмечается, что экстренную посадку экипаж лайнера запросил из-за отказа в одном из двигателей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Казани экстренно сел самолет из Москвы из-за смерти 27-летней девушки. Ее состояние резко ухудшилось прямо на борту лайнера.