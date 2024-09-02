В Казани экстренно сел самолет из Москвы из-за смерти 27-летней девушки

Пассажирский самолет вылетел из Москвы 2 сентября в 3:00 и должен был лететь в Екатеринбург, но экстренно приземлился в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия 27-летней женщины, которая в итоге умерла, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России .

В настоящее время по факту смерти пассажирки организована доследственная проверка. Самолет приземлился в Казани для оказания женщине экстренной медицинской помощи, но когда воздушное судно село, а медики добрались к пациентке, она уже была мертва, им оставалось лишь констатировать ее смерть.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Проводится опрос очевидцев, будет проведен ряд экспертиз.

Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки и в рамках действующего законодательства.