В Москве экс-начальник отдела полиции получил 7 лет тюрьмы за взятку

Бывший врио начальника полицейского отдела по столичному Новогирееву Владимир П. приговорен к 7 годам колонии строгого режима. По версии суда, экс-силовик получил взятку в размере 250 тыс. рублей за обещание «решить вопрос», сообщает «Царьград» .

Следователи считают, что в 2023 году житель Москвы сообщил в полицию, что в квартире, которую он унаследовал, проживают посторонние люди. На место приезжал участковый, однако он отказался возбуждать уголовное дело.

После этого тогдашний врио главы отдела МВД по Новогирееву предложил наследнику решить его проблему за 250 тыс. рублей. Взятку намеревались передать через посредника, которым выступил участковый, отказавшийся возбуждать дело после обращения гражданина.

По итогу обоих злоумышленников в погонах взяли с поличным. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Владимира П. признали виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере через посредника. Участкового привлекли за посредничество во взяточничестве в крупном размере.

Участкового приговорили к штрафу в размере 1,5 млн рублей и лишили его права служить в правоохранительных органах на 2,5 года. Экс-начальник отдела полиции получил 7 лет колонии строгого режима.