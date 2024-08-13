В Москве двухлетний мальчик умер, подавившись куском моркови

Двухлетний ребенок скончался в Новой Москве. Мальчик подавился куском моркови, а родители не смогли его реанимировать, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мать ребенка вышла на улицу во время завтрака, а отец решил угостить малыша морковью. Однако сын не смог разжевать овощ, подавился и начал задыхаться.

Родители тут же вызвали бригаду скорой помощи, пытались самостоятельно реанимировать сына, но ничего не вышло. Ребенок скончался до приезда врачей.

Ранее трагедия произошла в деревне Липки Одинцовского городского округа. Годовалая девочка Агата во время прогулки сорвала цветок с куста и положила его в рот, после чего захрипела и скончалась.