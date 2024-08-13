Посинела, захрипела: в Подмосковье годовалая девочка пожевала цветок и умерла

Mash: цветок с куста стал причиной смерти годовалой девочки из Одинцова

Трагедия произошла в деревне Липки Одинцовского городского округа. Годовалая девочка Агата во время прогулки сорвала цветок с куста и положила его в рот, после чего захрипела и скончалась, сообщает Mash .

Родители не заметили, как ребенок начал жевать цветок, но потом девочка стала задыхаться. До приезда скорой мать с отцом пытались вызвать рвоту, но Агата посинела и начала хрипеть. Попытки оказались тщетными — девочка скончалась.

У ребенка не было хронических заболеваний или аллергий. У родителей собственный бизнес, они работают в сфере маркетинга. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.

Ранее в подмосковную поликлинику обратилась мама с двухлетней дочерью с жалобами на боль в горле. После осмотра ребенка экстренно госпитализировали, у нее обнаружили проволоку в горле.