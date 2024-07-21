В Москве арестовали сотрудника кафе, где избили экс-гендира World Class

В столице задержали одного из сотрудников кафе «Мама Silva», где избили экс-гендира сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова. Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения, сообщает SHOT .

Ранее Бабанов вместе с женой и племянником заехал перекусить в кафе «Мама Silva» в Солнечногорске. Мужчина высказал недовольство персоналу, что ему слишком долго готовят шаурму. Затем словесная перепалка переросла в драку.

В ходе конфликта Бабанову сломали ребро и повредили швейцарские виниры стоимостью 65 тыс. долларов. По словам Дмитрия, его избили 10 человек.

Представители заведения рассказали, что Бабанов был пьяный, агрессивный и сам спровоцировал конфликт. Также они опровергли, что Дмитрия избивали несколько человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой).

Правоохранительные органы задержали 23-летнего Давида, который является сотрудником кафе. Суд арестовал подозреваемого до 12 сентября.