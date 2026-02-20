В Москве 16-летний подросток поджег колонку на АЗС и скрылся

Столичная полиция задержала 16-летнего студента колледжа, который поджег одну из колонок на автозаправочной станции и скрылся. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, сообщает ТАСС .

На опубликованных кадрах видно, как юноша взял в руки один из пистолетов, предназначенных для заправки транспортных средств топливом, затем облил бензином саму колонку. После этого он взял зажигалку, присел, поджег колонку и убежал с места преступления. Позднее его задержали.

«Я по наводке мошенников, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, сжег заправку. Купил канистру, расплатился картой своей, после этого расплатился на бензоколонке своей же картой. Наполнил ее бензином, облил бензоколонку и поджег.

По словам подростка, свое преступление он транслировал в прямом эфире в Сети, который смотрели злоумышленники. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранительные органы за аналогичное преступление задержали 13-летнего подростка, которого заподозрили в поджоге двух топливораздаточных колонок на автозаправочной станции в подмосковной Электростали. По факту происшествия проводится проверка.

