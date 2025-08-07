В Мосгорсуде стена упала на человека во время процесса по «Крокусу»

В закрытом корпусе Мосгорсуда на рабочего упала часть кирпичной стены во время ремонта. Сейчас в этом суде проходит процесс по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «МК: срочные новости» .

Кирпичная стена обрушилась на площади 5 квадратных метров. В результате инцидента «засыпало одного из рабочих», отмечает издание. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Предварительная причина падения стены — некачественный демонтаж.

Обрушение произошло в части административного здания, которая закрыта на ремонт. В другом корпусе Мосгорсуда прямо сейчас проходит процесс по делу о теракте в красногорском «Крокусе», отмечается в статье.

Во вторник, 5 августа, предполагаемый оружейник по делу о теракте в «Крокусе» предложил выплатить каждому из потерпевших по 1000 рублей в качестве «символической компенсации». Предложение сочли попыткой уйти от ответственности, а сумму — «смехотворной».