«Откупиться» за 1000 руб. Шокирующее предложение прозвучало на суде по «Крокусу»

Оружейник по делу о теракте в «Крокусе» хочет дать выжившим по 1000 рублей

Один из обвиняемых по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев* предложил выплатить каждому из потерпевших по 1000 рублей в качестве «символической компенсации», рассказала адвокат Ксения Трунова. По ее словам, это — «смехотворная сумма», а само предложение выглядит как попытка уйти от ответственности, сообщает Life.ru .

Правоохранители считают, что именно Солиев* снабдил исполнителей теракта взрывчаткой и боеприпасами, которые он привез из Дагестана в Москву. Фигурант также считается главарем структурной ячейки террористической организации, действовавшей в России.

«Обвиняемый Солиев* предложил потерпевшим по одной тысяче рублей за их моральные и физические страдания, что, конечно, достаточно смешно, учитывая, что мы представляем в основном тяжелый вред. <…> Тысяча рублей — слишком смехотворная сумма, и (предложение — ред.), скорее, выглядит как попытка уйти от ответственности», — сказала Трунова, представляющая интересы 127 пострадавших, в основном — выживших и родственников погибших.

Между тем стало известно, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделяли 350 тысяч рублей на покупку оружия.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Боевики, называвшие себя членами запрещенного в РФ «Исламского государства»**, с оружием ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В результате трагедии, по последним данным, 149 человек погибли и более 600 пострадали. Следствие заявляло, что за террористическим нападением на «Крокус Сити Холл» стоят украинские власти.

Дело о террористической атаке на концертный зал в Красногорске рассматривается в закрытом режиме.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Организация признана террористической и запрещена в России