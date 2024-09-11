В Малайзии тигры едва не съели котенка, который упал к ним в вольер

В малазийском зоопарке котенок упал в вольер с тиграми. Хищники едва не съели беззащитного зверька, сообщает Lenta.ru .

Как он попал в вольер — неизвестно. Упавший котенок застрял в канаве. Его обступили два тигра, которые не торопились нападать, но выглядели грозно.

Сотрудники зоопарка поспешили спасти котенка. Они решили, что он ранен. Работники стали обливать тигров водой, чтобы те отошли от котенка. Один из хищников стал злобно рычать, но в итоге оба отошли от малыша.

Котенка забрали из вольера через служебный люк и выпустили на свободу.