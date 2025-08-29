В Махачкале полицейский погиб от пули во время преследования нарушителя

В Махачкале сотрудник полиции погиб во время преследования нарушителя на дороге, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

В четверг вечером на улице Примакова в Махачкале наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю Toyota Camry, однако он не остановился. Уходя от стражей порядка, злоумышленник грубо нарушал ПДД. Он выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры.

Для остановки машины сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

