В Махачкале полицейский погиб от пули во время преследования нарушителя
В Махачкале сотрудник полиции погиб во время преследования нарушителя на дороге, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.
В четверг вечером на улице Примакова в Махачкале наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю Toyota Camry, однако он не остановился. Уходя от стражей порядка, злоумышленник грубо нарушал ПДД. Он выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры.
Для остановки машины сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
