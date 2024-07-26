В Махачкале арестовали несовершеннолетнего работника квеста, где сгорели девушки

В Махачкале суд до 21 сентября арестовал 17-летнего сотрудника хоррор-квеста, где в результате пожара погибли две посетительницы, сообщает SHOT .

Одиннадцатиклассник работал в квест-руме «Дом ужасов» в день пожара, который устроил его коллега.

При этом статья, по которой обвиняют арестованного, не уточняется.

Ранее силовики задержали 18-летнего актера, проводившего хоррор-квест. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ночью 22 июля во время квеста один из аниматоров поджег перчатку и отбросил ее в ту сторону, где лежала емкость с бензином. Из-за этого помещение загорелось. В результате возгорания в квест-комнате 2 девушки погибли, еще один человек получил ожоги.

Позднее выяснилось, что администраторы квеста после начала пожара не смогли найти ключ от комнаты, в которой находились жертвы.