В Люберцах раздаются громкие звуки взрывов

По словам местных жителей, страшные звуки раздаются почти во всех районах города. Взрывы слышны в мкрн Силикат и Красная Горка, на улице Кирова и т. д.

Ранее в столичном районе Капотня, который расположен недалеко от Люберец, уничтожили украинский дрон с неразорвавшимся снарядом. Беспилотник удалось ликвидировать с помощью робота-сапера.

Во вторник ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. При атаке дронов в Подмосковье пострадали 18 человек. Еще двое скончались.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди.

Он уточнил, что оба погибших в регионе мужчины являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.