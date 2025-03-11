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Дрон с неразорвавшимся снарядом уничтожили в московской Капотне

Украинский беспилотник с неразорвавшимся снарядом уничтожили с помощью взрыва в столичном районе Капотня, сообщает SHOT .

Вражеский дрон был ликвидирован с помощью робота-сапера.

На опубликованных кадрах видно, как оперативные службы уничтожают беспилотник ВСУ. После сильного взрыва в небо поднимаются черные клубы дыма, срабатывают сигнализации припаркованных во дворах автомобилей.

Беспилотник ВСУ потерпел крушение вблизи жилого дома, однако взрыва не произошло. На место происшествия работают городские оперативные службы. Жители были эвакуированы на безопасное расстояние.

Ранее обломки сбитого украинского беспилотника типа «Лютый» рухнули в столичной Капотне. Их обнаружили возле поликлиники.