Обломки беспилотника «Лютый» упали возле поликлиники в столичной Капотне

На опубликованных кадрах видно, как на территории у медучреждения повсюду разбросан пенопласт. Также лежат крылья беспилотника, на которых черной краской написана цифра 54.

Беспилотник типа «Лютый» способен преодолевать расстояние от 1 до 1,5 тыс. км. Его длина составляет 4,4 м, а размах крыла — 6,7 м. Вражеский дрон способен переносить около 50 кг полезной нагрузки.

Рано утром 11 марта ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. Сколько дронов было сбито над Московским регионом в течение самого массированного налета за все время СВО и что известно о пострадавших, читайте в материале РИАМО.