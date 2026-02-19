сегодня в 18:49

В Липецкой области после обрушения завода эвакуировали семерых пострадавших

Бригады скорой помощи доставили в стационары семерых человек, пострадавших при обрушении цеха на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС .

Всего пострадали восемь человек. Одному из них помощь оказана амбулаторно, остальных эвакуировали в медучреждения.

По предварительным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медпомощи сотрудникам предприятия.

Ранее губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале отметил, что поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. Под завалами больше никого нет.

19 февраля на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов. Предварительно, ЧП случилось из-за скопления снега.

