В Кургане потушили газораспределительную станцию

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Днем 3 августа в Кургане на улице Бурова-Петрова произошел пожар на газораспределительной станции, из-за этого жителей ближайших домов в срочном порядке эвакуировали. Позднее спасателям удалось потушить пламя, об этом сообщает в Telegram-канале МЧС РФ по Курганской области.

На данный момент пламя полностью ликвидировано. Угрозы для жизней и здоровья населения больше нет, поэтому людям разрешили вернуться в свои квартиры.

Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что газовая труба взорвалась в 16:42 на территории промышленной зоны рядом с улицами Бурова-Петрова и Чернореченской. На место происшествия оперативно вызвали спасателей.