Появилось видео загоревшейся газовой трубы в Кургане
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В Кургане произошел порыв газовой трубы с возгоранием. Никто не пострадал, видео публикует ТАСС.
На записи видно, как из трубы идет два столба огня. Из соседних строений провели эвакуацию 235 человек. Территорию обесточили.
Инцидент произошел в 16:42 на территории промышленной зоны рядом с улицами Бурова-Петрова и Чернореченской, сообщает пресс-служба Администрации Кургана.
Никто не пострадал. Нет риска, что огонь перебросится на ближайшие дома.
Городские службы работают на месте. Территория будет оставаться обесточенной до устранения последствий инцидента.