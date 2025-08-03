Появилось видео загоревшейся газовой трубы в Кургане

сегодня в 17:40

В Кургане произошел порыв газовой трубы с возгоранием. Никто не пострадал, видео публикует ТАСС .

На записи видно, как из трубы идет два столба огня. Из соседних строений провели эвакуацию 235 человек. Территорию обесточили.

Инцидент произошел в 16:42 на территории промышленной зоны рядом с улицами Бурова-Петрова и Чернореченской, сообщает пресс-служба Администрации Кургана.

Никто не пострадал. Нет риска, что огонь перебросится на ближайшие дома.

Городские службы работают на месте. Территория будет оставаться обесточенной до устранения последствий инцидента.