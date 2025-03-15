В Курахове изъяли более 200 мин и почти 1,5 тыс ручных гранат

На территории города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) правоохранительные органы нашли склады с боеприпасами и изъяли их. В общей сложности стражи порядка обнаружили более 200 мин и почти 1,5 тысячи ручных гранат, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по ДНР.

Совместными усилиями сотрудников временного отдела полиции «Кураховский» и военной комендатуры обнаружили склад с внушительным арсеналом. Среди изъятого оружия — более 200 мин различного типа, включая кассетные артиллерийские, около полутора тысяч ручных гранат и 973 запала к ним.

Кроме того, в ходе операции были конфискованы 130 сбросовых устройств для беспилотников, 251 выстрел ВОГ, 59 выстрелов для РПГ-7, а также 181 выстрел к натовским гранатометам калибра 40 мм.

За прошедшие 30 дней в Курахове в том числе конфисковали 74 гранатометные установки, причем 9 из них имеют натовское происхождение. Также обнаружено свыше 150 тысяч единиц патронов разных калибров, включая примерно 20 тысяч боеприпасов, произведенных по стандартам Североатлантического альянса, как сообщили в соответствующей инстанции.