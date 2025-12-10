В Крыму подросток-инвалид пытался сбежать от матери по ТВ-кабелю и погиб

В Симферополе трагически погиб юноша с инвалидностью при попытке спуститься с шестого этажа по телевизионному проводу. Мать специально закрыла его в квартире, где не было еды, и ушла к друзьям, а 16-летний подросток хотел есть и пытался выбраться, сообщает URA.RU .

Предварительно установлено, что глухонемой 16-летний юноша, большую часть времени проживавший в интернате, на каникулах навещал либо отчима, либо мать Татьяну.

По рассказам жильцов дома, женщина часто запирала сына, уходя из дома на длительное время, и не оставляла ему ни еды, ни средств к существованию, лишала связи и применяла физическую силу. Известно, что юноша неоднократно пытался покинуть дом и добраться до отчима, но женщина ему мешала.

В роковой день Татьяна в очередной раз заперла сына в квартире и ушла, оставив его без еды и возможности связаться с кем-либо — на счету телефона не было денег. Отчаявшись, он попытался выбраться через окно по телевизионному кабелю, но тот не выдержал. Падение с высоты шестого этажа привело к серьезным травмам, от которых молодой человек скончался в больнице.

По возвращении домой женщину уже ждали сотрудники правоохранительных органов. При осмотре квартиры, где был заперт ребенок, не было обнаружено запасов пищи, а медицинское освидетельствование указало на то, что подросток испытывал голод на протяжении нескольких дней. Несмотря на представленные доказательства, мать не признала свою вину. Суд вынес приговор, назначив наказание в виде 5 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы, повлекшее смерть.

