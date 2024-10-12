В Красногорске таджик чуть не изнасиловал 48-летнюю женщину и похитил ее смартфон

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Задержан мигрант, попытавшийся изнасиловать женщину на улице в Красногорске

21-летний гражданин Таджикистана попытался изнасиловать женщину в Красногорске и украл ее телефон. Жертва дала отпор благодаря вовремя подоспевшим прохожим, и мигрант сбежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. На одной из безлюдных улиц Красногорска мигрант набросился на проходящую мимо 48-летнюю женщину с целью совершения насильственных действий. Он применил силу в попытке снять одежду и нанес ей некоторые повреждения.

Однако мимо проходили люди, которые заступились за женщину. Мигрант сбежал.

12 октября подмосковная полиция провела задержание предполагаемого преступника. Его передали в Следственный комитет. На злоумышленника завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «совершение преступления против половой свободы».

Гражданина Таджикистана также проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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