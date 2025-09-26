В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелся Афипский НПЗ

сегодня в 05:36

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения БПЛА ВСУ, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Отмечается, что обломки беспилотника упали на одну из установок.

Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что минимум шесть взрывов прогремели в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительным данным, ПВО отражало атаку БПЛА ВСУ.

