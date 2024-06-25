В Краснодаре машина вылетела с 3-го этажа парковки, погибла целая семья

Двое взрослых и ребенок погибли при падении машины с парковки в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль выпал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ «Галерея». Предварительно, в результате случившегося погибла семья — двое взрослых и 12-летний мальчик, сообщает Life.ru .

Сразу после ЧП пострадавшие еще оставались в живых. Одного из них пытались реанимировать на месте происшествия. Тем не менее, все усилия медиков и очевидцев оказались тщетны.

Причины и обстоятельства падения машины с парковки пока неизвестны.

Предварительно, водитель рухнувшего с парковки авто мог перепутать педали, после чего машина пробила ограждение и упала с 10-метровой высоты. После ЧП на помощь пострадавшим пришли очевидцы, которые вытащили их из авто и передали врачам.

Ранее в Уфе арестовали многодетного отца по обвинению в угоне полицейской машины. По версии следствия, ранее судимый 29-летний мужчина сел в служебное авто, пока правоохранители разнимали драку у стадиона. После этого один из полицейских бросился останавливать угонщика, однако тот «прокатил» стража порядка прямо на багажнике угнанного транспорта.