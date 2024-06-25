GTA в Башкирии: у полицейских угнали машину, пока те разнимали драку
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Суд может приговорить к 7 годам колонии 29-летнего уфимца после того, как он, по версии следствия, угнал полицейский автомобиль. Мужчина является многодетным отцом, сообщает Life.ru.
Отец четверых детей был арестован за угон патрульной машины. Россиянин угнал служебный авто, воспользовавшись моментом, пока полицейские разнимали драку у стадиона в Уфе. Тогда же водитель «прокатил» на капоте погнавшегося за ним правоохранителя.
Мужчина отправлен в СИЗО по решению Орджоникидзевского районного суда Уфы.
Ранее фигурант был судим за кражу и пьяное вождение без водительских прав. В 2015 году уфимец выкрал из местного магазина 18 бутылок алкоголя, прихватив из кассы несколько тысяч рублей.
Ранее в Пензенской области произошла автокатастрофа, в которой погибли четыре подростка. Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, заявляли в МВД.