GTA в Башкирии: у полицейских угнали машину, пока те разнимали драку

Суд может приговорить к 7 годам колонии 29-летнего уфимца после того, как он, по версии следствия, угнал полицейский автомобиль. Мужчина является многодетным отцом, сообщает Life.ru .

Отец четверых детей был арестован за угон патрульной машины. Россиянин угнал служебный авто, воспользовавшись моментом, пока полицейские разнимали драку у стадиона в Уфе. Тогда же водитель «прокатил» на капоте погнавшегося за ним правоохранителя.

Мужчина отправлен в СИЗО по решению Орджоникидзевского районного суда Уфы.

Ранее фигурант был судим за кражу и пьяное вождение без водительских прав. В 2015 году уфимец выкрал из местного магазина 18 бутылок алкоголя, прихватив из кассы несколько тысяч рублей.

Ранее в Пензенской области произошла автокатастрофа, в которой погибли четыре подростка. Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, заявляли в МВД.