В Краснодаре ищут пристававшего к детям мигранта

СК проверяет информацию о пристававшем к девочкам мигранте в Краснодаре

Следователи проверяют информацию о пристававшем к девочкам мигранте в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

«Приезжий из Средней Азии, находясь на территории одного из районов города Краснодара, пытался совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек, — сказано в сообщении со ссылкой на публикации в соцсетях.

Мигранта остановили свидетели его действий, добавили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают личность фигуранта.

Ранее мигранты-таксисты устроили перестрелку в Санкт-Петербурге.