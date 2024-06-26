В Коми завершилась эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Уйба: всех пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуировали

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что с места крушения 9 вагонов пассажирского поезда эвакуировали всех пассажиров, пишет ТАСС .

Уйба сообщил о завершении эвакуации пассажиров поезда Воркута — Новороссийск, который сошел с рельсов 26 июня. В РЖД пояснили, что предварительной причиной железнодорожной катастрофы стали осадки, которые подмыли полотно. В результате опрокинулись 9 вагонов.

Также в компании добавили, что, по уточненным данным, количество пострадавших выросло до 46 человек. Наиболее "тяжелых" 4 человек доставили в Инту на восстановительном поезде.

В Инте также развернули два пункта временного размещения людей. Там оборудовали спальные места, которые оснастили свежим постельным бельем, подушками и одеялами.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.